"The Batman" avec Robert Pattinson : un nouveau trailer musclé et plein de mystères

Une vidéo de 2 minutes 48 qui s’ouvre sur l’arrestation d’un homme dont on ne verra jamais le visage. Mais dont on devine facilement l’identité. L’indice ? Un point d’interrogation dessiné sur son café, laissant entendre qu’il s’agit de l’Homme-mystère incarné par Paul Dano.

Les premières images avaient été présentées au public alors que seulement 25% du film était en boîte. Un avant-goût terriblement alléchant qui a permis aux plus curieux de patienter pour en découvrir davantage. L’attente a été levée après plus d’un an ce samedi 16 octobre à l’occasion du rassemblement virtuel de fans DCFanDome lors duquel a été diffusée une nouvelle bande-annonce de The Batman.

Mais ne comptez pas sur le trailer pour vous en dire plus sur un scénario encore gardé secret. On comprend néanmoins que se profile une chasse au tueur en série qui diffuse ses crimes en direct sur Internet, dans un très court plan. "La peur est un outil. Le signal dans le ciel n’est pas qu’un appel, c’est un avertissement", prévient un Robert Pattinson plus convaincant que jamais dans le costume du justicier de Gotham.

"On se sent très puissant immédiatement", avait expliqué l’acteur anglais à propos de sa tenue noire dans une interview à Variety. Toujours plus torturé et revanchard, son Batman castagne à tout va et affronte à plusieurs reprises le Pingouin - méconnaissable Colin Farrell.