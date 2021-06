Charlotte Gainsbourg : "Avant de faire un film, j’attends le coup de foudre !"

Je crois beaucoup aux circonstances. Les choses se présentent à un moment donné et moi j’aime bien le hasard. Je trouve que ça tombe souvent bien ! Après, je ne dis pas oui facilement. Et en même temps, je suis très en demande. Donc j’attends les coups de foudre. Et c’est rare d’avoir des coups de foudre. Vous le voyez, je ne suis pas à enchainer film sur film. J’ai besoin d’avoir envie d’un projet dans son entier. Le metteur en scène, les autres acteurs, le scénario, évidemment le personnage. Mais c’est compliqué que tout coïncide. Et c’était le cas avec Suzanna Andler.

Comment décririez-vous cette femme ?

Le film est très ancré dans son époque. C’est une bourgeoise des années 1960, qui débarque sur la Riviera française et qui a un amant pour la première fois. On comprend qu’elle a un mari, qui la trompe depuis des années. Donc c’est une femme très paumée et on la prend au moment où elle partagée entre son mari, son amant, ses enfants. Cette vie bourgeoise. Elle est en période de questionnement, de doute. C’est une femme qui va mal, mais avec un côté enfantin. Elle est curieuse, assez insaisissable et comme c’est un texte de Duras, il y a une mélodie très particulière que je me suis appropriée. J’étais intimidée au début. Par Duras, par Benoît Jacquot aussi parce qu’il avait une relation particulière avec elle.

Lorsqu’on a travaillé avec certains réalisateurs comme Lars Von Trier, pour n’en citer qu’un, est-encore intimidé sur un plateau de cinéma ?

Dans ce cas précis, j’avais peur que Benoît, après tout ce temps, se soit fait une idée du personnage et que je ne sois pas à la hauteur de ce qu’il attendait. Après, je n’ai pas l’impression de prendre des risques en faisant des films. Mais j’aime bien me surprendre, avoir des projets qui changent les uns des autres. C’est surtout ça. Je ne veux pas me lasser.