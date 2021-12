VIDÉO – 10 blockbusters qui donnent envie d’être en 2022

Rien de tel qu’un bon vieux blockbuster pour se redonner le moral. Longtemps plombée par la pandémie, la fréquentation des salles obscures est repartie en flèche en cette fin d'année, grâce à la sortie de Spider-Man : No Way Home. La tendance va-t-elle se confirmer en 2022 ? Une chose est sûre : les grands studios ont mis les bouchées doubles pour rameuter les spectateurs. Et ça commence dès le 12 janvier avec le nouveau volet de la saga Scream qui réunit, 25 ans après le premier, les acteurs Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette.

Trois ans après avoir triomphé aux Oscars avec La Forme de l’eau, le Mexicain Guillermo Del Toro revient le 16 janvier avec le glamour et mystérieux Nightmare Alley, porté par Bradley Cooper et Cate Blanchett. Spécialiste du film catastrophe depuis le mythique Independence Day, Roland Emmerich, lui, propulse la Lune vers la Terre dans le bien nommé Moonfall avec Halle Berry et Patrick Wilson, le 2 février.