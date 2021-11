"The Killer" : mais de quoi parle le film que David Fincher tourne avec Michael Fassbender à Paris ?

Michael Fassbender en pantalon, doudoune et chapeau beige, assis sur un banc du côté de la rue des Fossés-Saint-Jacques dans le Ve arrondissement de Paris ? Vous ne rêvez pas ! Depuis quelques jours, des photos insolites de l’acteur germano-irlandais fleurissent sur les réseaux sociaux.

S’il a le look du parfait touriste, l’interprète de Magneto dans la saga X-Men est bel et bien au travail puisqu’il est la vedette de The Killer, le nouveau film du réalisateur américain David Fincher. Détail amusant : le tournage se déroule à deux pas de l’appartement et du restaurant fétiche de l’héroïne de la série Emily in Paris.