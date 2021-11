Tom Holland (un peu) étonné d’apprendre dans "Quotidien" qu’il va rester Spider-Man

Tom Holland, 25 ans, a fait sa première apparition dans le costume de Spider-Man dans Captain America : Civil War en 2016. Il a ensuite joué le personnage dans Spider-Man : Homecoming (2017), Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019), Spider-Man : Far From Home (2019). Avant Spider-Man : No Way Home, il a fait une brève apparition dans Venom : Let There Be Carnage, actuellement en salles.

Cela fait de lui l’acteur qui a le plus interprété l’un des superhéros emblématiques de l’univers Marvel, loin devant Tobey Maguire, héros des trois films de Sam Raimi dans les années 2000, et Andrew Garfield qui lui a succédé dans deux films au succès mitigé.