VIDÉO – Isabelle Nanty : "Les Tuche, c’est tout le temps Noël pour eux !"

C’est avec un an de retard que Les Tuche 4 débarque sur les écrans ce mercredi. La faute à la pandémie qui a poussé Pathé et le réalisateur Olivier Baroux à repousser à plusieurs reprises le nouveau film d’une franchise comique qui a attiré plus de 11 millions de spectateurs depuis le premier volet, en 2011.

Les fans le savent, l’impayable Jeff Tuche ne serait rien sans Cathy, l’amour de sa vie et mère de leur trois enfants, Donald, Stéphanie et Wilfried. "C’est un couple indéfectible", confie Isabelle Nanty, son interprète à LCI. "Avec Jean-Paul Rouve, on s’est raconté toute une histoire, pourquoi ils sont là. En fait Jeff a sauvé Cathy. Entre eux, c’est à la vie à la mort."