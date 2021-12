VIDÉO - Jenifer dans "Tous en scène 2" : "Toutes les mamans peuvent s'identifier à Rosita"

"C'est une suite qui est explosive, drôle, qui est émouvante", confie Jenifer ravie de retrouver ce personnage de femme "hyper attachant, plein de douceur et aussi toujours bienveillant avec les autres". Et avec qui, évidemment, elle entretient des points communs. "Rosita est une maman, mais ça ne l'empêche pas d'exercer sa passion. Au fond, toutes les mamans peuvent s'identifier à elle".

"Travailler et s'occuper de sa famille, c'est un peu l'histoire de toutes les mamans". Artiste accomplie et mère de trois garçons, Jenifer est à l’affiche de Tous en scène 2, la suite très réussie du film d'animation qui sort ce mercredi 22 décembre dans les salles. La chanteuse prête à nouveau sa voix à Rosita, une mère de famille nombreuse qui part avec Buster Moon et sa troupe d'animaux monter un spectacle à Las Vegas.

"La musique, pour moi, c'est presque vital, mais la comédie et le doublage de dessins animés, c'est quelque chose qui m'amuse. Si j'arrive à allier les deux, ce serait super", admet la chanteuse qui a récemment annoncé qu'elle ne participerait plus à "The Voice". "C'est une page qui se tourne, mais je ne sais pas pour combien de temps. 'The Voice' ça reste une aventure extraordinaire. Ce n'est pas un livre clos".