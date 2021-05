Virginie Efira nonne sulfureuse dans "Benedetta" : la bande-annonce

C’est à Virginie Efira, qu’il avait déjà dirigé dans Elle, que le cinéaste néerlandais a confié ce rôle puissant, sinon controversé comme on peut le découvrir dans la bande-annonce dévoilée ce mercredi. Autour d’elle, on retrouve Charlotte Rampling, Lambert Wilson ou encore Daphné Patakia, une jeune actrice belge dont il s’agit du premier grand rôle au cinéma.

Après des rôles toujours plus forts dans Victoria, Sibyl, Police ou dernièrement Adieu les cons, Virginie Efira s’est-elle mise en danger comme jamais ? "Le vrai danger, me semble-t-il, c’est l’immobilité", confie-t-elle dans un portrait que lui consacre le magazine Vanity Fair. "Reproduire un petit endroit confortable. Ça peut être dangereux pour la santé mentale", insiste celle qui est devenue, en quelques années, l’une des actrices les plus passionnantes du cinéma français. On a hâte !