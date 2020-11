Les cinémas et théâtres : réouverture sous conditions dès mardi 15 décembre

Les salles de cinémas, les théâtres, les musées pourront donc ouvrir à nouveau dès mardi 15 décembre dans le cadre de protocoles sanitaires stricts négociés avec les acteurs du secteur, qui les mettaient déjà en application avant le 30 octobre. Un système d'horodatage, par exemple, donnera un peu plus de souplesse aux professionnels et aux spectateurs. En effet, à partir de cette date, le confinement sera levé, les attestations abolies et le couvre-feu instauré de 21h à 7h du matin. Les spectateurs pourront ainsi s'y rendre librement, et justifier de leur déplacement au-delà du couvre-feu en cas de contrôle.

Après avoir remercié et soutenu les acteurs de la culture à qui le gouvernement "a tant demandé", mais qui "ont tenu, créé, innové, et su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile", Emmanuel Macron a rappelé que "nous avons besoin d'eux, nos concitoyens ont besoin en effet de pouvoir avoir une vie et des activités au maximum." "La culture est essentielle à notre vie de citoyen et citoyennes libres", a terminé Emmanuel Macron.