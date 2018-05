Clara Luciani : "Françoise Hardy est tellement quelqu'un que j'admire, je n'oserai jamais me comparer à elle"

Avec sa voix grave, suave, profonde et mélancolique, Clara Luciani est la nouvelle sensation du moment. La Marseillaise de 25 ans écrit et compose ses chansons à la guitare et au piano, dans une ambiance pop et rock, avec une pointe de yéyé. Elle vient de sortir son premier album "Sainte Victoire", qui parle de rupture amoureuse et de son envie de vivre. Son look lui a notamment valu d'être comparée à Françoise Hardy, qui lui a dédicacé son dernier album la semaine dernière. L'artiste est en concert ce jeudi soir à La Villa Schweppes, à Cannes et sera en tournée tout l'été dans plusieurs festivals dont Solidays (Paris) et les Francofolies de La Rochelle.



