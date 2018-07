Claude Lanzmann est décédé à 92 ans à Paris

Son nom est associé à l'un des plus grands films documentaires du XXème siècle. Claude Lanzmann est mort ce jeudi 5 juillet 2018 à l'âge de 92 ans. Il avait consacré douze ans de sa vie à réaliser "Shoah". Sorti en 1985, ce reportage est la somme de plus de neuf heures de film sans aucune image d'archives sur l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis.



