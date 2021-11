Clémence éliminée de "Koh-Lanta" : "Quand Coumba sera prête à me parler, je serai là"

INTERVIEW – L’aventure "Koh-Lanta : la légende" s’est achevée ce mardi pour Clémence Castel, double gagnante du programme par le passé. Un départ dans une ambiance tendue, Coumba refusant de lui adresser la parole.

Elle ne remportera pas Koh-Lanta pour la troisième fois. Du moins pas tout de suite. Clémence Castel a quitté l’aventure ce mardi soir, après la victoire d’Alexandra dans l’arène de l’île des bannis. Mais c’est sa relation tendue avec Coumba, également éliminée, qui a tenu en haleine les téléspectateurs de TF1… Au moment de votre départ, vous ne parlez quasiment pas. Est-ce lié à l’attitude glaciale de Coumba à votre égard ? Absolument pas ! (Rires). Si on ne m’entend pas trop, c’est parce que Coumba ne veut pas écouter mes explications. J’aurais aimé lui faire comprendre mes choix, notamment au niveau des ambassadeurs. Mais elle n’était pas prête à m’entendre. Après sur l’épreuve, il n’y a rien à dire : Alexandra a été extraordinaire, elle a survolé l’épreuve. Je lui dis bravo ! Pour ce qui est de Coumba, lorsqu’elle sera prête, je veux lui dire aujourd’hui que je serai prête à m’expliquer. Ça veut dire que vous ne vous êtes jamais expliquées depuis le tournage ? Disons qu’aujourd’hui on va se dire bonjour. Mais Coumba n’est pas encore prête à renouer le contact avec moi.

Dans la vie de tous les jours, Coumba est quelqu’un de sympathique, je trouve. Le jeu a fait qu’il y a une distance aujourd’hui entre nous - Clémence

Coumba a-t-elle selon vous oublié que "Koh-Lanta" n’était qu’un jeu ? Je pense qu’elle a été déçue de mon choix aux ambassadeurs. Elle avait son point de vue, j’avais le mien. Je me suis permis de mentionner son nom parce que j’ai considéré que par le passé, elle m’avait fait faux bond. Après je pense que c’est une déception humaine. Dans la vie de tous les jours, c’est quelqu’un de sympathique, je trouve. Le jeu a fait qu’il y a une distance aujourd’hui entre nous. Et le message que je veux encore faire passer c’est que lorsqu’elle serait prête à me parler, je serais là. Il y a un moment savoureux pour les téléspectateurs, lorsqu’elle refuse de vous dire bonjour à votre arrivée sur l’île des bannis. C’était vraiment aussi tendu qu’à l’écran ? Je vous avoue que j’appréhendais un peu ce moment. À vrai dire dès que j’ai vu qu’il y avait un panneau pour retourner sur l’île des bannis, je me suis demandée comment ça allait se passer si Coumba était là. Et effectivement l’accueil a été froid, voire très froid. J’ai essayé d’établir le contact, ça n’a pas été possible. Ça m’a un peu plombé parce que ça ne fait jamais plaisir. Maintenant il faut toujours essayer de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. Et comprendre que chacun a sa façon d’exprimer sa colère, sa déception. C’est comme ça. Est-ce que cette tension a influé sur l’épreuve, finalement remportée par Alexandra ? Je me suis dit que j’allais donner le meilleur de moi-même, pour ne pas avoir de regrets. C’était une épreuve de précision et de patience, où Alexandra s’est révélée magistrale. J’ai vraiment essayé de ne pas me faire polluer la tête par l’ambiance générale et peut-être que ça a eu une petite incidence, même si je ne le voulais pas.

Je savais en venant que j’avais très peu de chances d’aller au bout, du fait de mes deux victoires - Clémence

Les conditions de cette sortie vous donnent-elles des regrets ? Ou êtes-vous contente de votre participation à ce "Koh-Lanta" malgré tout ? On a toujours envie d’aller plus loin. J’aurais aimé participer aux destins liés par exemple. Maintenant je savais en venant que j’avais très peu de chances d’aller au bout, du fait de mes deux victoires. Si bien que j’avais décidé de jouer de manière un peu différente cette-fois, dans l’attitude et le comportement. Toutes les décisions que j’ai prises étaient murement réfléchies et partant de là, il ne faut pas avoir de regrets. Si vous prenez ma décision de donner une amulette d’immunité à Alix, c’est un choix que j’ai fait en me disant que ça pourrait être un moyen de me sauver plus tard. Ça n’a pas fonctionné, mais je l’ai tenté.

Clémence, vous avez eu l’occasion de parler de votre nouvelle vie avec votre compagne Marie dans la presse. Souhaitiez-vous l’aborder à l’écran si vous étiez restée plus longtemps dans l’émission ? Je l’ai abordé avec les aventuriers parce qu’il y a des moments du jeu où a envie de s’épancher un petit peu, de se livrer. Parce que je n’avais pas envie de me cacher et que certains pouvaient me poser des questions. Je l’ai donc fait très librement et ils ont tous été très ouverts par rapport à ça. Après je ne pense pas que ce soit le sujet prioritaire sur un "Koh-Lanta". C’est vrai que lors du jeu du tir à l’arc, on m’a demandé à qui je pensais, et j’ai dit ma compagne et mes enfants. Ce n’était pas indispensable selon moi d’en parler. Mais je tenais à mettre cartes dans la presse parce que "Koh-Lanta" est une émission qui vous met en lumière, et je n’avais pas envie de me cacher. On vous revoit sur un autre "Koh-Lanta" ? Pas tout de suite en tout cas ! (Rires). Mais il ne faut jamais dire jamais…

Propos recueillis par Jérôme Vermelin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.