Cœur de pirate : "L'album m'a aidé à passer un cap psychologique important"

Trois ans après la sortie de son dernier album, Béatrice Martin, dite Cœur de pirate, est de retour avec son quatrième disque "En cas de tempête, ce jardin sera fermé". La pianiste et chanteuse québécoise est surtout connue pour son timbre particulier et ses chansons d'amour mélancoliques. Ce nouvel opus nous plonge dans une ambiance pop, électro et rap, à l'instar du titre "Dans la nuit", en duo avec le rappeur Loud. Il propose également une touche années 80, à l'image du tube "Carte blanche", en hommage à Michel Berger. A 28 ans, la jeune maman épanouie a encore de nombreux rêves, dont un duo avec le rappeur américain Drake. Actuellement en tournée, l'artiste sera sur la scène des Vieilles Charrues cet été et nous donne rendez-vous à l'Olympia de Paris le 9 octobre prochain.



