Le mari de Scarlett Johansson confirme qu’elle est enceinte

Des propos relayés par Page Six, qui avait un de ses espions dans la salle. De quoi permettre au tabloïd new-yorkais d’écrire fièrement que "Colin Jost confirme son scoop sur la grossesse de Scarlett Johansson". L’actrice de 36 ans, déjà mère d’une petite Rose, 6 ans, née de son union avec le Français Romain Dauriac, n’est plus apparue en public depuis un bon moment. Elle a manqué à l’appel de tous les évènements organisés par Marvel à l’occasion de la sortie de Black Widow, son film solo loin des Avengers, préférant le confort des interviews via Zoom aux tapis rouges ultra glamour. "Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews pour promouvoir le film, ce qui est surprenant parce que c’est un gros film dans lequel elle joue et qu’elle produit", s’était interrogée une source proche à l’époque.