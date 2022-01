Marvel : Spider-Man bat (aussi) des records aux enchères

Le patron du box-office, c’est Peter Parker. Avec 1,6 milliards de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie début décembre, Spider-Man : No Way Home avec Tom Holland est actuellement le 8e plus grand succès de l’Histoire du cinéma. Et c’est d’ores-et-déjà le plus gros carton de l’homme-araignée en solo, sans les Avengers, loin devant la populaire trilogie de Sam Raimi au début des années 2000.

Soixante après sa première apparition dans le comic book Amazing Fantasy, le personnage crée par Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko reste donc une valeur sûre au box-office. Mais pas seulement. Lors d’une vente aux enchères qui s’est tenue vendredi dernier à Dallas, une planche originale d’une BD datant de 1984 a atteint la somme de 3,36 millions de dollars (2,9 millions d’euros), du jamais vu pour un superhéros.