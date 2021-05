Comme les Red Hot Chili Peppers, les papys du rock ont trouvé le bon plan pour financer leur retraite

Privés de concerts, leur principale source de revenus depuis l’effondrement des ventes de disques au début des années 2000, de nombreux musiciens de premier plan voient là l’occasion de rentabiliser à très court terme le fruit de longues années de labeur, à un âge avancé de surcroît. Or, avec les royalties générées par les téléchargements payants, les écoutes en streaming et les vidéos vues sur YouTube, sans parler du placement dans les films, les séries et les publicités, nos tubes préférés constituent un véritable investissement à long terme.

Ce lundi, ce sont les Red Hot Chili Peppers qui ont officiellement "lâché" leurs droits à Hipgnosis pour une somme estimée entre 140 et 150 millions de dollars. Alors qu’ils planchent sur un nouvel album, qu’ils comptent bien défendre sur scène lorsque la situation sanitaire le permettra, le chanteur Anthony Kiedis et ses camarades, qui approchent doucement la soixantaine, ont accepté de céder les droits de morceaux comme "Under the Bridge", "Californication" et autre "Other Side". Au risque qu’ils soient exploités à tort et à travers ?

Les termes de ces deals colossaux, qui varient d’un artiste à l’autre, sont tenus confidentiels. Mais on peut imaginer qu’ils incluent un droit de regard des principaux intéressés... du moins de leur vivant. Les vétérans du rock ne sont pas les seuls à avoir cédé aux sirènes d’Hipgnosis puisque la société a également fait l’acquisition du catalogue de la chanteuse colombienne Shakira, du rappeur RZA ou encore du producteur Timbaland.