Comment le prince Philip a aidé à customiser le Land Rover qui transportera son cercueil

La marque britannique a accompagné le prince Philip tout au long de sa vie, lors de déplacements officiels avec son épouse Elizabeth II ou dans son quotidien. C’est dans l’un de ses modèles qu’il a eu l’accident qui a fini par lui coûter son permis de conduire à l’âge de 97 ans il y a trois ans . Depuis, le patriarche des Windsor ne conduisait plus. Mais il avait déjà dessiné son ultime véhicule. Sa Land Rover Defender TD5 a été récupérée à sa sortie d’usine en 2003. Le duc avait alors 82 ans et des idées plein la tête.

Passionné de design et d’ingénierie, Philip a pris le crayon pour redessiner lui-même l’arrière du tout-terrain où sera installé son cercueil. À sa demande, ont été fixés des arrêts métalliques spécialement conçus pour éviter les mouvements indésirables. Le prince consort a également fait repeindre la voiture du même vert que les Land Rover militaires, lui qui a servi dans la Marine britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Autres détails : la grille à l’avant a été repeinte en noir et le véhicule n’aura aucune plaque d’immatriculation. Les derniers ajustements ont été réalisés en 2019.

Cité par l’AFP, le Français Thierry Bolloré à la tête du groupe Jaguar Land Rover a salué la "connaissance impressionnante" du prince Philip et son "intérêt profond pour le design automobile, la conception et la fabrication". Le rôle joué par la Land Rover fait partie intégrante de l’Opération Forth Bridge, le nom de code donné à l’organisation des événements après la mort du duc d'Edimbourg. Dans un monde sans pandémie, la voiture aurait quitté le centre de Londres pour rejoindre le Long Walk, la longue avenue piétonne qui mène au château de Windsor où se serait massé le public. En raison de la crise sanitaire, le chemin sera beaucoup plus court. Huit petits minutes seulement à faible allure, pour permettre à ses enfants de mener la procession à pied juste derrière.