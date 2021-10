"Je n'ai rien si je ne suis pas avec lui" : comment Mauro Icardi a convaincu sa femme Wanda de ne pas divorcer

L’histoire est digne des meilleures telenovelas sud-américaines. Depuis une dizaine de jours, le couple formé par Mauro Icardi et Wanda déchaînent les passions, des médias sportifs aux réseaux sociaux où les fans guettent les moindres faits et gestes du joueur argentin du PSG et de sa sulfureuse épouse.

Le 16 octobre dernier, la jeune femme avait quitté Paris avec ses enfants, direction Milan, après avoir découvert que l’attaquant entretenait une correspondance coquine – et plus si affinité ? – avec le mannequin China Suarez. Après plusieurs aller-retours entre la France et l’Italie, les époux se sont réconciliés depuis. Mais la fin de l’histoire n’était pas loin…

C’est ce que révèle Wanda Nara dans un post publié ce lundi soir sur Instagram. "Chaque jour, j’ai demandé le divorce à Mauro... Nous sommes allés voir l’avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l’accord. Le lendemain, il m’a écrit une lettre comme personne ne m’en avait écrit", raconte l'animatrice télé.