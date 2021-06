Comment Thomas Pesquet a-t-il pu suivre France-Portugal en direct depuis l'espace ? Thomas Pesquet a suivi le match des Bleus contre le Portugal en apesanteur... − Instagram Thomas Pesquet

COULISSES – Supporter des Bleus, l'astronaute a suivi en direct de l'ISS le match de la France contre le Portugal mercredi soir. Thierry Bonhomme, directeur technique digital de E-TF1 nous raconte les coulisses de l'opération.

Ce n'est pas parce qu'on est dans l'espace qu'on ne peut pas regarder un match de foot. Thomas Pesquet l'a prouvé. Fervent supporter de l'équipe de France, l'astronaute français qui se trouve actuellement dans la Station spatiale internationale (ISS) a dévoilé sur les réseaux sociaux un cliché étonnant où on le voit suivre en direct le match des Bleus contre le Portugal sur un grand écran. "On n'est pas tombé dans le groupe le plus simple pour ces phases de poules de l'UEFA, ça a rendu les matchs d'autant plus intéressants", a expliqué en légende de sa publication sur Instagram l'astronaute star. "Devant le match France - Portugal, et j'ai essayé d'expliquer la règle du hors-jeu à des Américains... L'avantage ici, c'est qu'on n'est pas spoilés par les cris des voisins ! Bravo à l'équipe de France pour la 1e place !", s'est-il réjoui.

Si la photo fait le buzz depuis sa diffusion, comment Thomas Pesquet a-t-il pu suivre un match alors qu'il se trouve dans l'espace ? C'est grâce au travail de l'Agence spatiale européenne (ASE) à Toulouse qui s'occupe du planning et du bien-être de l'astronaute et des équipes de TF1. "On savait qu'il était intéressé par le sport, donc nous les avons contactés pour leur proposer de diffuser le match et prendre une photo", explique Thierry Bonhomme, directeur technique digital de E-TF1. Une fois l'accord validé, les choses ont été balisées d'un point de vue technique. "Nous avons utilisé le flux live de MYTF1 que nous avons envoyé à la Nasa, à Houston. Ils ont ensuite fait des tests pour voir si ça fonctionne avant de sécuriser l'accès pour éviter tout piratage. Je vous passe les questions de droits, car dans l'espace, est-ce qu'on est à l'étranger ou en France ?", s'amuse Thierry Bonhomme.

S'il veut regarder 'Demain nous appartient' en direct, il peut nous le demander !" - Thierry Bonhomme

Une semaine avant le jour J, Thomas Pesquet a également vérifié si le lien fonctionnait bien. "En plus du live, ils nous ont demandé si on pouvait aussi leur envoyer le match en replay, au cas où Thomas Pesquet n'était pas disponible à ce moment-là". Coup de bol, l'astronaute a pu regarder les exploits des Bleus en live et savourer pleinement le match. "On a eu des retours après par mail et il était très content de l'expérience", poursuit Thierry Bonhomme. Thomas Pesquet va-t-il regarder le prochain match des Bleus qui jouent contre la Suisse en 8e de finale lundi prochain ? C'est possible, tout dépendra de son emploi du temps. "Une chose est sûre : il a le flux à disposition maintenant. S'il veut regarder 'Demain nous appartient' en direct, il peut nous le demander !".

