Céline Dion malade : de quoi souffre-t-elle vraiment ?

Pour revoir Céline Dion chanter, il va falloir patienter. Fin octobre, la diva québécoise annonçait être contrainte d’annuler les premières représentations de son nouveau spectacle à Las Vegas pour des raisons médicales. Dans un communiqué la chanteuse avançait des "spasmes musculaires sévères et persistants", ouvrant la voie à toutes les rumeurs.

Dans une interview accordée ce week-end à la chaîne TVA Nouvelles, sa sœur Claudette donne des nouvelles plutôt rassurantes. "On n’est pas inquiet, car si cela avait été extrêmement grave, on le saurait", déclare-t-elle. "Le discours n’est pas de ne pas en parler parce que c’est plus grave qu’on l’entend : ce n’est pas cela du tout le discours. On sait qu’elle est bien entourée, elle est intelligente et on n’est pas inquiet."