Bertrand Cantat au Zénith de Paris jeudi soir, des féministes appellent à manifester : à quoi faut-il s'attendre ?

Son retour sera en décembre, avec un concert à Pau, et un autre à Bordeaux, sa ville natale. Bertrand Cantat a progressivement repris son activité publique de chanteur à partir de 2010. Mais sa tournée 2018, où le chanteur s’est davantage mis en avant, en sortant son album solo, suscite des réactions particulièrement hostiles.





Quelle sera l’ambiance, jeudi soir devant le Zénith ? Quelle sera l’ampleur de la mobilisation ? Dur à dire. Si en région la mobilisation peut sembler plus émoussée s’émousser, le symbole de la salle parisienne, ajoutée aux dernières actualités, concernant le suicide de son ex-femme, pourrait remobiliser les opposants et les médias : l'enquête sur le suicide de Krisztina Rady vient en effet d'être réouverte pour vérifier des "élements" transmis par la présidente de l'association féministe Femme et Libre, Yael Mellul, qui a porté plainte. Et si le procureur de Bordeaux a précisé, précisé que la réouverture de l'enquête ne devrait pas "remettre en question" les premières conclusions qui avaient mis hors de cause le chanteur, cela suffit aussi pour rebraquer les projecteurs sur le chanteur.