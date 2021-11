VIDÉO - "Aucun de nous ne vivra éternellement" : l’émouvant message de la reine Elizabeth II lors de la COP26

"Je suis très fière que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fière d'eux", a-t-elle déclaré alors que les princes s’entretiennent avec les leaders mondiaux venus en Écosse. La reine a exhorté ces derniers à faire "cause commune" face au changement climatique. Car "l’histoire a montré que lorsque les nations s’unissent pour une cause commune, l’espoir est toujours permis".

"Nombreux sont ceux qui espèrent que l'héritage de ce sommet - inscrit dans les livres d'histoire qui ne sont pas encore imprimés - vous décrira comme les dirigeants qui n'ont pas laissé passer l'occasion, et qui ont répondu à l'appel des générations futures", a-t-elle poursuivi, appelant les dirigeants à "travailler côte à côte" pour "résoudre les problèmes les plus insurmontables" et "créer un futur plus sûr et plus stable".