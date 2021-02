Roselyne Bachelot confirme "des concerts-tests" à Marseille et Paris "en mars-avril"

Une bouffée d'air pour les Français ? Invitée d'Elizabeth Martichoux lundi 15 février au soir, Roselyne Bachelot s'est montrée optimiste sur la reprise rapide de spectacles et festivals. L'objectif est de pouvoir organiser plusieurs événements d'ampleur d'ici "cet été". "Je suis très optimiste pour les festivals et spectacles assis. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué", a reconnu la ministre de la Culture qui confie que plusieurs "expérimentations" vont avoir lieu en mars et avril afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19.

Parallèlement, la ministre de la Culture est restée mystérieuse sur une possible réouverture des musées. "Les musées vont ouvrir le plus vite possible. On avance", affirme-t-elle. Si elle estime qu'ils "seraient déjà rouverts" sans l'apparition des virus plus contagieux, Roselyne Bachelot rappelle qu'ils demeurent fermés dans de nombreux pays. "En Europe, les trois quarts de la population n'a pas accès aux musées. La fermeture est la règle et l'ouverture l'exception". La ministre a aussi profité de l'occasion pour égratigner Louis Aliot qui a autorisé les musées de Perpignan à reprendre leur activité. "Un maire est un officier de policier judiciaire sur le territoire de sa commune. Il est curieux qu'un officier de la police s'affranchisse des lois de la République". Et d'ajouter : "Je tiens compte du monde de la culture, j'établis des modèles résilients. Je ne travaille pas à l'arrache pour faire un coup politique".