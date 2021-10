Covid-19 : de nombreux Français toujours réticents à reprendre le chemin des lieux culturels

La culture frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Selon une étude que doit dévoiler le gouvernement ce mercredi 27 octobre et que Le Monde a pu consulter, les Français n'ont pas repris le chemin des lieux culturels. Et nombreux sont ceux à ne pas envisager de le faire.

Toujours selon cette étude réalisée début septembre par l’institut Harris Interactive, et relayée par nos confrères, seulement 51% des personnes allant au cinéma en moyenne au moins une fois par an sont retournées en salles depuis le 21 juillet. Le constat est plus alarmant dans d'autres secteurs : 40% des habitués des musées sont allés voir des expositions. Autre exemple, les concerts : 27% des amateurs ont revu des artistes sur scène, et seulement 25% coté théâtre.