Coronavirus : Meghan Markle salue les "héros silencieux" de la pandémie

Elle a fui le Royaume-Uni pour échapper aux paparazzis. Mais Meghan Markle n’a jamais été aussi présente dans les médias. Quelques semaines après avoir évoqué dans le New York Times la fausse couche qu’elle a subi l’été dernier, la duchesse de Sussex a fait une intervention surprise, ce dimanche, dans une émission de la chaîne CNN consacrée aux héros et aux temps forts de l’année 2020. Dans un message enregistré face caméra, l’épouse du Prince Harry a d’abord évoqué les conséquences de la pandémie de Covid-19 pour les citoyens les plus modestes.

"En une nuit, tout a semblé changé", a rappelé Meghan Markle. "Pour de nombreuses familles, l'impact de la pandémie a été catastrophique et trop d'entre elles doivent se poser cette question déchirante : vais-je arriver à nourrir ma famille ? En faisant face à cette réalité dévastatrice, on a aussi remarqué le pouvoir de l'esprit humain et nos communautés, qui ont réagi de manière remarquable en ces temps difficiles."