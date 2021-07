"Dans l’intérêt de tous" : positive au Covid, Léa Seydoux renonce au Festival de Cannes

On espérait encore la voir jeudi soir sur les marches pour défendre France, le film de Bruno Dumont où elle incarne une star des médias français. Mais déclarée positive au Covid-19, Léa Seydoux est contrainte de déclarer forfait, comme elle l’indique ce mercredi dans un communiqué.

"Malheureusement, je dois me mettre en quarantaine à Paris et je ne pourrai pas assister au Festival de Cannes cette année", explique celle qui avait déjà manqué le tapis rouge de The French Dispatch, ce lundi. "J’aimerais pouvoir célébrer le retour du cinéma dans mon festival préféré, mais il est dans l’intérêt de tous de faire preuve de prudence et de faire ma part pour garder tout le monde en sécurité et en bonne santé."