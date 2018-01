Coup d'envoi de la cinquième tournée de "Danse avec les stars"

"Danse avec les stars" c'est deux heures de chorégraphies et une dizaine de personnalités. C'est également un jury qui note chaque passage et qui apporte une note comique à cet incroyable spectacle. Le 14 janvier 2018 à Rouen, ils étaient trois milles personnes à applaudir. D'ailleurs, les fervents fans n'hésitent pas à mouiller la chemise pour tester leur swing. On vient d'apprendre que l'ex-Miss France 2001, Elodie Gossuin, a rejoint à son tour le casting de "Danse avec les stars".



