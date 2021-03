Avec Liam Neeson en guest star, les cinémas rouvrent leurs portes à New York

Une journée à marquer d’une pierre blanche pour les cinéphiles américains. Après un an de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus, la ville de New York autorise ce vendredi 5 mars la réouverture des salles de cinéma. La décision a été annoncée ce lundi par le maire Bill de Blasio, alignant la Grosse Pomme sur le reste de l’État, où les cinémas ont été autorisés à rouvrir dès la mi-octobre.

"La réouverture à New York est un geste symbolique fort vis-à-vis des spectateurs qui n’ont pas peur de revenir dans les salles", explique au Hollywood Reporter Tom Ortenberg, le patron de Open Road/Briarcliff, le distributeur du thriller The Marksman (Le Vétéran en VF), qui sort pour l’occasion.

À Hollywood, on examinera avec attention les premiers chiffres de fréquentation, New York étant le deuxième plus gros marché pour l’industrie cinématographique après Los Angeles. Là-bas, les spectateurs devraient encore patienter quelques semaines, la Californie étant l’un des États les plus touchés par la pandémie. Mais San Francisco a déjà pris les devants en rouvrant les salles il y a quelques jours, là aussi avec une jauge limitée.