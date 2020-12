Cinémas, théâtres et musées resteront fermés encore trois semaines minimum

C'est un nouveau coup dur pour l'ensemble du secteur, et le monde du cinéma en particulier, qui s’était mis en ordre de bataille pour renouer avec les spectateurs dès mardi prochain, car cette décision ouvre une nouvelle période d’incertitude. Entre les films sortis avant le reconfinement qui souhaitaient revenir en salles et les nouveautés attendues, c’est même un véritable casse-tête de programmation qui s’ouvre pour les distributeurs et les exploitants. Car du 16 décembre au 6 janvier, ce sont pas moins de 67 films – inédits et reprises – qui devaient débarquer sur les écrans.