Covid-19 : Corey Taylor, chanteur du groupe Slipknot, testé positif

La star du groupe Slipknot positif au Covid-19. Corey Taylor, 47 ans, a été contraint d'annuler sa participation au festival Astronomicom, dans le Michigan, ce week-end. Le chanteur a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée vendredi sur la page Facebook de l'événement, où il devait apparaître samedi et dimanche. "J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai été testé positif, et je suis très, très malade", a-t-il déclaré. "Donc je ne vais pas pouvoir venir ce week-end. Et je suis absolument dévasté. Je suis vraiment désolé."