"C'est une décision difficile" : le festival Solidays à nouveau annulé en raison de la crise sanitaire

Solidays ne se tiendra pas comme prévu du 18 au 20 juin. Déjà annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, l'événement musical n'aura pas lieu cette année non plus, comme l'a indiqué à l'AFP le fondateur Luc Barruet. "C'est une décision difficile, mais c'est notre responsabilité de la prendre", détaille le patron de Solidays, également directeur-fondateur de l'association Solidarité Sida. "Les espoirs que nous puissions jouer cet été, avec une grande jauge et debout, sont hypothétiques et faibles". En 2019, sur trois jours, Solidays avait rassemblé 228.000 spectateurs à l'hippodrome de Longchamp (à l'ouest de Paris).

"Les variants liés au Covid-19 ont gagné du terrain et les projections montrent que la vaccination va prendre plus de temps que prévu. Et une formule en petite jauge n'était pas viable, car ce festival sert avant tout à récolter des fonds pour nos programmes d'aides internationales de lutte contre le VIH", ajoute encore le responsable.