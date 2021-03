"Moundir is back" : l’épouse de l’ex-aventurier de "Koh-Lanta" annonce qu’il est tiré d’affaire

"Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour. Ça y est, le plus dur est passé. Merci mon Dieu !" poursuit la jeune femme, avant de s’adresser aux fans de son mari, qui n’ont cessé de lui témoigner leur affection ces derniers jours. "Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages. Moundir is back ! Je t’aime !".

Moundir Zoughari, 47 ans, s’est fait connaître du grand public en participant à Koh-Lanta en 2003, alors qu’il était entraîneur sportif. Ses performances physiques et son franc-parler en ont rapidement fait l’un des chouchous des téléspectateurs. Il va dès lors participer à plusieurs émissions de téléréalité, et même se lancer dans l’animation avec Moundir et les apprentis aventuriers, de 2016 à 2019, sur W9. On l’a également vu dans Danse avec les stars, sur TF1.