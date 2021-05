Venu sans Meghan, le prince Harry prône la vaccination "pour tous" lors du concert Vax Live

"Nous nous trouvons à un moment-clé de la lutte mondiale contre le Covid-19. Ce soir est une célébration de chacun d’entre vous ici, les travailleurs en première ligne vaccinés présents dans le public, et des millions de héros du quotidien à travers le monde", a lancé un prince Harry très applaudi. "Vous avez passé l’an dernier à vous battre courageusement et de manière désintéressée pour nous protéger tous (…). Nous vous en sommes profondément reconnaissants, merci !", a-t-il lancé avant de souligner l’objectif réel de ce show rappelant le Live Aid et le Live 8. À savoir récolter des fonds pour aider les populations n’ayant pas encore eu accès au vaccin.

"Le vaccin doit être distribué à tous et partout. Nous ne pourrons pas nous reposer ou véritablement nous relever sans une distribution juste aux quatre coins du monde (…). Le virus ne respecte pas les frontières et l’accès au vaccin ne peut pas être déterminé par la géographie. La vaccination doit être acceptée comme un droit fondamental pour tous, et c’est notre point de départ", a-t-il insisté. "Ce que nous faisons actuellement restera dans l’histoire et ce soir, nous nous montrons solidaires avec les millions de familles en Inde qui affrontent une deuxième vague dévastatrice", a ajouté le prince Harry.