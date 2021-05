Pourquoi les matinales radio sont-elles chamboulées cette semaine ?

Les matinales radio sont sens dessus-dessous. De nombreux animateurs ont été contraints d'être placés à l'isolement après avoir participé à l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", consacrée aux 100 ans de la radio et diffusée samedi soir sur France 2. Comme le révèle Le Parisien, une trentaine de grandes voix de la radio étaient réunies vendredi dernier pour l'enregistrement du programme.

Étaient présents notamment : Yves Calvi, Léa Salamé, Julien Courbet, Matthieu Belliard, Jean-Jacques Bourdin, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Praud, Élodie Gossuin, Manu Lévy et bien sûr Laurent Ruquier. Problème, dimanche, un des invités a été testé positif au Covid-19, forçant tout ce beau monde à se mettre à l'isolement. Et pour cause, personne ne portait de masque durant l’enregistrement qui a duré plus de deux heures.