Covid-19 : Kate et William accusés de ne pas avoir respecté les consignes sanitaires

Le prince Edward, son épouse Sophie et leurs enfants Louise et James avaient eux aussi choisi de prendre l’air au même moment. Sauf que voilà, cinq et quatre font neuf. Un chiffre strictement interdit par les règles mises en place par le gouvernement britannique pour enrayer la propagation du coronavirus. "Vous pouvez voir des amis ou des membres de votre famille avec qui vous ne vivez pas en extérieur par groupe de six personnes maximum. Cette limite inclut les enfants de tout âge", stipule la réglementation pour la région de Sandringham qui se trouve en zone deux.