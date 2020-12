Covid-19 : Kate et William sillonnent le Royaume-Uni pour remercier les travailleurs essentiels

De l’Écosse au Pays de Galles, en passant par l’Angleterre, la duchesse et le duc de Cambridge iront "à la rencontre des travailleurs en première ligne, des professeurs, des professionnels de santé mentale, des personnels soignants, d’écoliers et de jeunes gens pour transmettre les remerciements de la nation pour leurs inlassables efforts pendant toute cette pandémie".

À événement exceptionnel, moyen de locomotion exceptionnel. Kate et William ont pour la première fois emprunté ensemble le Royal train, le train habituellement réservé au souverain, pour entamer une tournée des plus symboliques. En deux jours, le couple doit parcourir 2000 kilomètres à travers le Royaume-Uni pour honorer celles et ceux qui ont travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour faire face au Covid-19. Qu’ils s’agissent de particuliers ou d'associations.

C’est à Edimbourg, en Écosse, que les parents de George, Charlotte et Louis ont démarré leur parcours. Ils se sont notamment entretenus avec des ambulanciers écossais puis ont fait tomber le masque une fois en extérieur pour saluer élèves et enseignants de la Holy Trinity Church of England First School. Des apparitions documentées en temps réel sur les réseaux sociaux du couple princier, qui n’avait déjà pas chômé pendant le confinement. Les Cambridge ont enchaîné les obligations officielles en visioconférence, même en avril quand le prince William a contracté le coronavirus. The Sun rapporte aussi que Kate Middleton s’est portée volontaire de manière anonyme auprès du Royal Voluntary Service pour passer un coup de fil réconfortant à un retraité du Yorkshire.