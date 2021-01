Covid-19 : le cascadeur de légende Rémy Julienne en réanimation

Le cascadeur Rémy Julienne a été admis à l'hôpital après avoir contracté le coronavirus. Cette figure emblématique du cinéma, âgée de 90 ans, a été hospitalisée dans un état sérieux à Montargis, dans le Loiret, et se bat depuis plus de huit jours contre la maladie, a annoncé un proche. "Au moment où Rémy Julienne lutte contre le Covid-19, j’ai le souvenir de cette journée où l’inauguration de la place de Cepoy qui porte son nom avait réuni des personnalités du cinéma", a écrit ce lundi avec émotion Jean-Pierre Door, secrétaire de la commission des affaires sociales, sur Facebook. Il a toutefois partagé son optimisme auprès de France 3, déclarant : "On ne peut qu'attendre, et espérer."

Rémy Julienne a mené une carrière à l'échelle internationale. Il compte plus de 1400 productions sur son CV. Au cours de sa carrière, Rémy Julienne a travaillé avec Antoine Dulery, Jean-Paul Belmondo ou encore Sean Connery dans les films de la saga de l'agent 007 James Bond. Il a joué dans les films La Grande Vadrouille, L'Aile ou la Cuisse, Le Gendarme de Saint-Tropez, Da Vinci Code, Permis de tuer, GoldenEye ou encore Taxi 2.