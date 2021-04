Covid-19 : le Festival de la BD d’Angoulême n’aura finalement pas lieu cette année

Angoulême 2021 n’est toutefois pas totalement terminé puisqu’il manquait une récompense parmi celles remises fin janvier, la plus prestigieuse, le Grand Prix, qui récompense l'ensemble de l'œuvre d'un auteur. Il sera bel et bien décerné fin juin, comme initialement prévu, sous une forme qui n'a pas encore été communiquée.

Écoutez ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée :

Sur APPLE PODCAST

Sur DEEZER

Sur SPOTIFY

Et si, à l’heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance ? "Les Gens Qui Lisent Sont Plus heureux", c’est un podcast consacré au plaisir de la lecture sous toutes ses formes. Mes invités sont écrivains mais aussi chanteurs, acteurs, personnalités politiques ou de la société civile. Ils ont en commun l’amour des mots et des histoires. Et le bonheur qu’il leur procure. Pour certains, lire a changé leur vie. Pour d’autres, c’est même devenu un métier. LGQL, un podcast sur la lecture, le bonheur et le rapport au monde. Prenez le temps d'écouter, ça parle de lecture.