Covid-19 : le tournage de "Mission : Impossible 7 " en pause, Tom Cruise à l'isolement

D'après The Sun , le comédien aurait été contaminé lors du tournage d’une scène dans une boite de nuit, l'obligeant à se mettre en quarantaine tout comme 60 membres de l'équipe. On se souvient qu'en décembre dernier, Tom Cruise s'était emporté contre des membres de l’équipe de Mission : Impossible 7 qui ne respectent pas les règles sanitaires contre le coronavirus. "Je ne veux plus jamais voir ça, jamais ! Si vous recommencez, vous êtes virés !", hurlait la star à deux techniciens qui travaillaient derrière un ordinateur sans respecter la distanciation sociale, comme on pouvait l'entendre dans les enregistrements audio dévoilés par The Sun.

"On est la référence !", poursuit le comédien qui est également producteur de la franchise qui a rapporté plus de 3,5 milliards de dollars depuis 1996. "Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les putains de studios, et ils regardent comme on travaille pour faire leurs films (...) On crée des milliers d’emplois, bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, jamais ! Je suis désolé, mais je ne veux plus d’excuses. Vous les donnerez aux gens qui ont perdu leur maison parce que notre industrie va s’arrêter !".

Lancé en février dernier sous la direction de Christopher McQuarrie, le tournage de Mission : Impossible 7 avait été interrompu au printemps en raison de la pandémie de coronavirus, puis fin octobre. Ce nouveau contretemps risque de retarder la sortie du film prévue au mois de mai 2022.