Covid-19 : décès de Jacob Desvarieux, figure du groupe Kassav'

Une légende de la musique antillaise. Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, membre fondateur du groupe Kassav', est décédé vendredi au CHU de Guadeloupe des suites du Covid-19, ont annoncé vendredi les médias locaux. Âgé de 65 ans, Jacob Desvarieux avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus.

"Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami", a notamment tweeté le chanteur sénégalais Youssou Ndour, figure majeure de la world music.