Culture à l’arrêt : Jean Dujardin tacle à son tour Roselyne Bachelot sur Instagram

L’interprète d’OSS 117 n’est pas le premier comédien de premier plan à interpeller la ministre de la Culture depuis que le gouvernement a de nouveau fermé les salles fin octobre. Parmi eux, son grand copain Gilles Lellouche. "Je pense que sortir de chez soi pour aller acheter une baguette, c’est super. Mais c’est pas mal aussi d’aller se cultiver", confiait-il à LCI en décembre dernier.

"On est dans une société qui a tendance à se replier sur elle-même. Donc si on maintient cette espèce de chape de plomb sur tout le monde, qu’on nous dit sans cesse 'Restez chez vous'... Ça va être compliqué !", avouait-il, sans rien cacher de son agacement face à la communication du gouvernement. "On a un peu l’impression d’être juste obéissants et de ne pas avoir notre mot à dire. Et ça c’est un peu agaçant au bout d’un moment. Parce qu’on est quand même des adultes a priori."