"La culture n’est pas sacrifiée" : Bachelot défend les restrictions sanitaires malgré les critiques des artistes

"Un certain nombre d'annulations ont d'ores et déjà eu lieu car des équipes artistiques ont été touchées par le variant", a-t-elle insisté. Suite aux annonces de Jean Castex lundi soir, destinées à enrayer une flambée record de contaminations dans l'Hexagone, les concerts debout sont à nouveau interdits et une jauge à 2000 places est imposée pour les rassemblements en lieu clos, une jauge qui permet à "l'immense majorité des théâtres et salles de spectacles" de rester ouvertes et ainsi "continuer de la même façon en respectant le port du masque et le passe vaccinal", a-t-elle assuré.

"Nous sommes dans une démarche d'anticipation pour faire en sorte que l'épidémie Omicron ne nous submerge pas et protéger ainsi le monde de la culture", a poursuivi la ministre. "Nous prenons des mesures par anticipation pour éviter ce qui se passe dans certains pays, à savoir la fermeture des salles."