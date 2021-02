Réouverture des musées : les journaux d'art en appellent à Emmanuel Macron

Plus de 100 jours qu'ils ont leurs portes closes. Jugeant qu'il est temps que la culture reprenne ses droits, le monde de l'art se mobilise. Les directeurs des principales revues d'art en adressé, dimanche 7 février, une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, pour réclamer une réouverture "au plus vite" des musées fermés, du fait de l'épidémie de Covid-19. "Nous vous demandons de les rouvrir au plus vite pour que les enfants qui sont actuellement en vacances ou vont l'être prochainement puissent aller à la rencontre d'œuvres d'art autrement que sur un écran", demandent ces professionnels de onze revues d'art.

Ils emboîtent le pas à des centaines d'acteurs du monde de l'art, qui, dans deux pétitions à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot la semaine dernière, ont revendiqué une réouverture rapide même partielle, et avec des jauges renforcées. Invité du Grand Jury sur RTL, Le Figaro et LCI dimanche, François Bayrou s'y est dit favorable, "avec toute la prudence nécessaire". "À l'entrée, en vérifiant que les 2 mètres entre les visiteurs sont respectés", a expliqué le Haut-commissaire au Plan et maire de Pau.