M, Youssoufa, Hervé, Yael Naim... Solidays propose un mini-festival réservé aux soignants

Pour participer à cette édition spéciale "Merci aux soignants", il fallait s'inscrire en ligne sur le site solidays.com, en fournissant des justificatifs, et croiser les doigts pour être tiré au sort et remporter une invitation personnelle et non cessible, valable pour deux personnes. Comme expliqué sur le site de la manifestation, celle-ci est réservée à ceux qui travaillent "à l’hôpital ou en clinique, en Ehpad ou en pharmacie, en centre de santé ou de vaccination, à l’école ou à domicile, et toutes celles et ceux qui accompagnent les plus vulnérables". Autre condition : présenter un pass sanitaire pour pouvoir profiter du show.