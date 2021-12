Julien Doré tacle les nouvelles restrictions et propose de transformer ses concerts en meetings politiques

Sa créativité n’est plus à prouver. Son humour non plus. Ceux qui suivent Julien Doré sur les réseaux sociaux savent que le chanteur a un sens de la répartie affirmé. Rien d’étonnant à ce qu’il ait réagi avec ironie aux annonces de Jean Castex rétablissant une jauge de 2000 personnes pour les rassemblements en intérieur (5000 en extérieur) et interdisant les concerts debout à partir du lundi 3 janvier, et ce pour au minimum trois semaines. Des restrictions qui s’appliquent aux milieux culturels et sportifs. Mais pas aux meetings politiques, à quatre mois de la présidentielle. Et si elle était là, la solution pour échapper aux limitations ?