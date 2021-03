Chadwick Boseman de nouveau primé à titre posthume : en route pour l’Oscar ?

"Il n’est pas facile d’être humeur à célébrer, même si nous sommes tellement fiers de lui. Bien sûr pour son travail. Mais aussi pour ce qu’il est, en tant qu’individu", a déclaré Taylor, sa veuve, une semaine après un discours émouvant lors des Golden Globes. Cette nouvelle récompense, décernée par le principal syndicat de critiques outre-Atlantique, place plus que jamais Chadwick Boseman comme le grand favori dans la course à l’Oscar du meilleur acteur. Les nominations seront annoncées le 15 mars, la cérémonie ayant été décalée au 25 avril en raison de la pandémie.

S’il l’emporte, Chadwick Boseman sera le premier comédien à remporter un Oscar à titre posthume depuis Heath Ledger, lauréat en 2009 du trophée du meilleur second rôle pour son interprétation du Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan. À l’époque, l’acteur australien, décédé des suites d'une overdose médicamenteuse en janvier 2008, avait lui aussi été primé aux Golden Globes et aux Critic’s Choice Awards avant de gagner l’Oscar, parmi une moisson d’autres prix.

Depuis la naissance des Oscars, 62 talents ont été nommés à titre posthume. 16 seulement l’ont emporté. Dans la catégorie meilleur acteur, Chadewick Boseman est le cinquième à être nommé. James Dean l’a été à deux reprises, en 1956 et 1957 pour ses rôles dans A l’Est d’Eden et Géant, mais il n’a pas été récompensé. Le seul à l’avoir remporté jusqu’ici est le Britannique Peter Finch, primé pour son rôle dans Network en 1977. Décédé quelques mois plus tôt à l’âge de 60 ans, c’est sa veuve Eletha et la scénariste Paddy Chayefksy, qui étaient venues recevoir le trophée.