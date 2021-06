"D’où l’on vient" : la comédie musicale qui va vous faire danser tout l’été Anthony Ramos (Usnavi) et Melissa Barrera (Vanessa) dans la comédie musicale "In The Heights", baptisée "D'où l'on vient" en VF. − Warner Bros. Pictures

COUP DE CŒUR – Adaptation d’un spectacle à succès de Broadway signé Lin-Manuel Miranda, le film de Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians") sonne comme un hymne à la vie jubilatoire où la musique latine se mêle au rap. Une expérience à ne pas manquer en salles dès le 23 juin.

C’est l’histoire d’un rêve. Celui qu’un jeune étudiant passionné de musique a mis près de 20 ans à réaliser. Sans jamais cesser d’y croire. Lin-Manuel Miranda est en deuxième année à l’Université de Wesleyan, dans le Connecticut, quand il commence à mettre en musique l’histoire du quartier à majorité Latinx de New York où il a grandi. Sa lettre d’amour à Washington Heights, au nord de Manhattan, deviendra l’un des grands succès de Broadway en 2008. In The Heights signe le point de départ d’une brillante carrière pour celui qui deviendra l’un des artistes les plus convoités des États-Unis.

Ce film parle d’une communauté qui continue à avancer et n’abandonne jamais, peu importe les obstacles - Anthony Ramos

Le phénomène Hamilton – la comédie musicale qui a rapporté plus d’un milliard de dollars en rappant l’histoire des Pères fondateurs des États-Unis -, c’est lui. La BO du Disney Vaiana, c’est encore lui. Si sa popularité n’a pas encore tout à fait traversé l’Atlantique, Lin-Manuel Miranda a une nouvelle chance d’accrocher le public français avec l’adaptation très réussie de In The Heigts, qui débarque au cinéma 13 ans après ses débuts à Broadway. Baptisé D’où l’on vient en VF, le film de Jon M. Chu (Sexy Dance 2, Crazy Rich Asians) s’impose comme une célébration réjouissante du sens de la communauté, de notre rapport à nos origines et de l’amour. De la vie, en somme.

Et c’est peu dire qu’on se sent revigoré devant ce grand spectacle qui s’autorise ce que la scène ne permet pas. Des chorégraphies à grande échelle en pleine rue, des ballets aquatiques visuellement dingues et des pas de deux en suspension comme le faisait Fred Astaire dans Mariage royal. La séquence d’ouverture – grandiose – souhaite littéralement la bienvenue dans ce quartier où tout le monde se connaît et partage les mêmes galères. Le doux rêveur Usnavi (Anthony Ramos) et sa bodega font le lien entre des personnages parfois aussi agaçants qu’attachants qui livrent leurs états d’âme en chansons. Des titres qui font s’entrechoquer les cultures, mêlant la musique latine au flow du rap, la salsa au hip hop.

Le réalisateur Jon M. Chu, la scénariste Quiara Alegria Hudes et le compositeur Lin-Manuel Miranda à l'avant-première de "D'où l'on vient" le 9 juin à New York. − StarPix/Dave Allocca for Warner Bros. Studios

Déjà autrice du livret de la comédie musicale, Quiara Alegria Hudes signe le scénario du film pour un récit au plus près du matériau d’origine. Le point commun de tous ses héros ? Ils tiennent tous en s'accrochant à leur "sueñito", leur petit rêve. Celui d’Anthony Ramos pour D’où l’on vient est qu’il "puisse être une bouffée d’espoir, que les spectateurs sortent de la salle en étant excités de vivre, d’être dehors et de se reconnecter les uns aux autres". "Ce film parle d’une communauté qui continue à avancer et n’abandonne jamais, peu importe les obstacles. C’est pour ça que je suis heureux qu’on ait tourné à Washington Heights", explique-t-il en répondant à notre question lors d’une conférence de presse mondiale.

"On a senti l’énergie de ses habitants. On les voyait passer dans le cadre en moto. On sentait le arroz con habichuelas (une recette portoricaine avec du riz et des haricots, ndlr) et le poulet au coin de la rue", se souvient-il. Anthony Ramos, qui tient là son premier grand rôle au cinéma après avoir échoué au casting de la comédie musicale d’origine, espère aussi que le film incitera les spectateurs "à raconter leur histoire, celle de leurs origines à leurs amis ou au monde". Le réalisateur Jon M. Chu parle de D’où l’on vient comme d’un "vaccin pour votre âme". Mais pas de quoi avoir peur des effets secondaires, limités à quelques larmes et une furieuse envie de danser.

Delphine DE FREITAS

