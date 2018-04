Dadju, la pépite du RnB

A 27 ans, la star des adolescents, Dadju, affole les classements et les ventes avec son premier album "Génération 2.0", sorti en novembre dernier. Parmi les 19 chansons proposées, 10 singles ont été certifiés or, platine et diamant, dont "Reine", qui a déjà obtenu plus de 126 millions de vues pour son clip. Son père, Djuna Djanana, est un ténor de la rumba et il n'est autre que le petit frère de Maître Gims, avec qui il a enregistré un duo. Actuellement en tournée, l'artiste a rempli La Cigale en 6 minutes, L'Olympia en 8 minutes et Le Zénith de Paris en moins de 30 jours.



Ce mardi 24 avril 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente Dadju, la nouvelle star de la Pop urbaine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 24/04/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.