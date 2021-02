Daft Punk se sépare, le monde de la musique pleure

Les deux robots ne sont plus, leur œuvre, si. L'annonce lundi de la séparation de Daft Punk a provoqué un véritable choc de par l'effet de surprise, huit ans après la sortie de leur dernier album Random Access Memories (2013) et alors que beaucoup espéraient un retour en force du plus célèbre duo électro français.

28 années de collaboration entre Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, qui ont inspiré bien au-delà de leur style musical, s'achèvent. Le monde de la musique s'est donc empressé de rendre hommage aux deux artistes français vainqueurs de six Grammy Awards.

Kavinsky, autre visage de l'électro français connu pour son tube "Nightcall", produit avec Guy-Manuel de Homem-Christo et mondialement connu grâce au film Drive, a pour sa part réagi via un bref message sur Twitter accompagné d'étincelles : "Daft Punk pour toujours".

La chanteuse Chris, qui se faisait appeler auparavant Christine and The Queens, s'est dite quant à elle "éternellement reconnaissante" envers les Daft Punk.

Parmi les réactions très attendues figurent notamment celle de Pharrell Williams. L'auteur-compositeur-interprète qui chante notamment dans "Get Lucky" et "Lose Yourself to Dance" - deux morceaux du groupe au succès planétaire - s'est également fendu d'un court message sur le réseau social: "À jamais des légendes".

Le guitariste américain Nile Rodgers, également crédité dans ces deux tubes, n'a pour l'heure pas réagi à cette séparation tout comme le chanteur canadien The Weeknd, avec lequel le duo a travaillé sur I Feel it Coming et Starboy.