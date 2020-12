Dakota Johnson, la star de "50 Nuances de Grey", s'est-elle fiancée au leader de Coldplay ?

RUMEURS - Il a suffi d'une simple photo la bague au doigt pour lancer la machine de la presse anglo-saxonne, désormais persuadée que l'actrice de 31 ans s'apprête à dire "oui" au chanteur Chris Martin dont elle partage la vie depuis trois ans.

Ils vivent dans la plus grande discrétion depuis plus de trois ans. Alors ne comptez pas sur eux pour officialiser quoi que ce soit. Dakota Johnson et Chris Martin étaient au cœur de toutes les spéculations d'une presse tabloïd en manque de scoop ce mardi 15 décembre après la publication d'une photo qui peut dire beaucoup de choses. Le leader du groupe Coldplay aurait suivi les préceptes de sa consœur Beyoncé en mettant une bague au doigt de sa petite amie, bijou que portait la jeune femme de 31 ans dans les rues de West Hollywood cette semaine.

Un mariage serait-il dans l'air ? C'est en tout cas ce qu'en déduit Page Six, qui publie en exclusivité deux clichés de l'actrice arborant une énorme émeraude à l'annulaire gauche. Un accessoire qui ne passe pas inaperçu et que la star masquée de la saga de 50 Nuances de Grey ne semble pas vouloir cacher. Contactés par le tabloïd new yorkais, les représentants des deux artistes n'ont évidemment pas réagi. Si les fiançailles se confirmaient, il s'agirait de la deuxième union pour le Britannique de 43 ans qui a été mariée à Gwyneth Paltrow, avec qui il a deux enfants.

Leur drôle de tuto pour se laver les mains pendant le confinement

Dakota Johnson avait pour la première fois évoqué sa relation avec le chanteur britannique dans une interview accordée au magazine Tatler à l'automne 2018. "Je ne vais pas en parler mais je suis très heureuse", avait-elle simplement déclaré au journaliste qui l'interrogeait. Une phrase qui a eu valeur d'officialisation pour un couple dont tout le monde parlait depuis des mois. Les deux tourtereaux seraient ensemble depuis octobre 2017, date à laquelle ils avaient été aperçus dans un restaurant japonais de Los Angeles.

Les plus observateurs ont également déniché l'indice ultime du sérieux de la relation entre Dakota Johnson et Chris Martin. Tous les deux se sont fait tatouer le même signe de l'infini, elle au-dessus du coude gauche, lui sur l'avant-bras droit. Brièvement séparé l'an dernier, c'est ensemble que le couple a affronté 2020 en se confinant ensemble. L'actrice et le musicien ont même enregistré une vidéo diffusée sur le compte Instagram de la comédienne et réalisatrice Olivia Wilde, dans laquelle l'interprète d'Anastasia Steele explique à ses fans comment bien se laver les mains. Sauf que ce ne sont pas les siennes en action, mais celles de son compagnon. Jeux de mains, jeux de vilains ?

Delphine DE FREITAS